وزارة الصحة: تشكيل لجنة لبحث تظلمات العناصر الطبية التي تم نقلها

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية تشكيل لجنة للنظر في التظلّمات المقدمة من العناصر الطبية والطبية المساعدة، الذين تم نقلهم للعمل من الخدمات الصحية بالمناطق للمستشفيات والمراكز التخصصية.

ودعت وزارة الصحة عبر مكتبها الإعلامي مديري المستشفيات والمراكز التخصصية والخدمات الصحية بالمناطق، إلى تعبئة نماذج التظلّم وإحالتها مع المستندات الدالة إلى اللجنة المشكّلة بالخصوص بمقر وزارة الصحة- مكتب وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة أن تحال النماذج مرفقة بالمستندات المطلوبة بشكل جماعي عن طريق مدير إدارة الخدمات الصحية بالمنطقة، خلال 10 أيام من تاريخ نشر التعميم.