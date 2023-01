حماد يقرر الحجز الإداري على أكثر من 130 مليار دينار من إيرادات النفط عن عام 2022

ليبيا – قرر وزير التخطيط والمالية في الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد توقيع الحجز الإداري على الأموال الناجمة عن الإيرادات النفطية المودعة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي بالمصرف الليبي الخارجي وبالمؤسسة العربية المصرفية وفاة لمبلغ وقدره (130.535.077.000) مئة وثلاثين مليارًا وخمسمائة وخمسة وثلاثين مليونًا وسبعة وسبعون ألف دينار، وما يعادلها بالدولار الأمريكي ( 527,321,740) سبعة وعشرون مليارًا وثلاثمائة وواحد وعشرون وسبعمائة وأربعون ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بأي عملة أجنبية والتي تمثل الإيرادات النفطية عن عام 2022.

حماد كلف في قراره الذي تلقت المرصد نسخة منه مسعود ميلاد محمد مندوبًا للحاجز، لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحجز الإداري وله أن يفوض بعض صلاحياته للغير، بحسب ماجاء في القرار.

وطالب حماد العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، داعيًا المكلفين به المبادرة إلى تنفيذه وفقًا للقانون.

