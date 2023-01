كأول ميناء ليبي.. ميناء المنطقة الحرة مصراتة يدخل المدونة الدولية للموانئ العالمية

أعلن ميناء المنطقة الحرة بمصراتة تحصله على وثيقة الامتثال للمرفق المينائي “DOC” وفقاً لمتطلبات المدونة الدولية “ISPS-Code” ليكون أول ميناء ليبي يدخل قائمة الموانئ العالمية.

وتعتبر هذه الوثيقة وفق ما نشرته إدارة الميناء عبر صفحتها الرسمية، من أهم الشهادات التي تعطى للموانئ حول العالم بعد مراجعة ودراسة التقييم والخطط الأمنية والقيام بالزيارة للميناء.

وتساعد هذه الوثيقة في استقطاب خطوط ملاحية جديدة، وتقليل قيمة التأمين على السفن الراسية في الميناء، باعتبار أنه يمتثل لاشتراطات المدونة الدولية.

ويقوم ميناء مصراتة بتنفيذ مشاريع عدة من بينها مركز البيانات ومشروع محطة الحاويات وصيانة صومعة الحبوب ومكتب التفتيش البحري بالمنطقة الحرة.

المصدر: المنطقة الحرة مصراتة

