وزير الخارجية الأمريكي يزور مصر الأحد المقبل والقضية الليبية على قائمة المباحثات

يجري وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأسبوع المقبل، زيارة إلى منطقة الشرق الأوسط وسيزور خلالها مصر خلال الفترة من 29 إلى 30 يناير الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن بلينكن، سيلتقي خلال الزيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وسيناقش معه القضايا الإقليمية، من بينها تطورات الوضع في ليبيا، وبحث الدعم المشترك لإجراء الانتخابات الليبية.

كما سيزور وزير الخارجية الأمريكي، القدس ورام الله خلال يومي 30 و31 يناير الجاري، سيلتقي خلالها برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير خارجيته إيلي كوهين، لمناقشة الدعم الأمريكي الدائم لأمن إسرائيل ضد التهديدات الإيرانية.

كما سيناقش الوزير تعميق اندماج إسرائيل في المنطقة، والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وأهمية حل الدولتين، ومجموعة من القضايا العالمية والإقليمية الأخرى.

وسيلتقي في الضفة الغربية بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، وكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية لمناقشة العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وأهمية حل الدولتين، والإصلاحات السياسية، وتعزيز العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين.

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