وزير المالية يبحث مع رئيس موريتانيا تسوية الديون المستحقة لليبيا

بحث وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك مع رئيس موريتانيا محمد ولد الغزواني تسوية الديون المستحقة لليبيا على موريتانيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة المالية أن اللقاء جرى أثناء تواجد الوزير بمدينة داكار في السنغال للمشاركة في قمة داكار (2) التي انعقدت تحت شعار “الأمن الغذائي في أفريقيا والسيادة الغذائية” بصفته محافظ دولة ليبيا في مجموعة البنك الافريقي للتنمية.

وجرى خلال اللقاء بحث السُبل الكفيلة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة تحقيق الأمن الغذائي في دول اتحاد المغرب العربي.