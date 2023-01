توزيع أدوية الأورام على المراكز الطبية في عموم البلاد

شرعت مراكز جهاز الإمداد الطبي في توزيع أدوية الأورام غير المبردة على المراكز المتخصصة في علاج هذا المرض في مختلف المدن.

وذكر المكتب الإعلامي لجهاز الإمداد الطبي أن عملية التوزيع جاءت عقب استكمال إجراءات المعايرة من قبل الجهات المختصة.

وأشار المكتب الإعلامي أن الأدوية جرى توزيعها على المستشفى الجامعي طرابلس والمعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة، ومركز علام أورام مصراتة ومستشفى طرابلس المركزي، ومركز علاج أورام سبها، ومركز علاج الأورام طرابلس.

من جانبه، أكد أمين مخزن الأدوية التخصصية سالم فرحات، استلام الفروع والمراكز المختصة بعلاج مرضى الأورام لمخصصاتها لسد العجز الذي عانت منه خلال الأشهر الماضية.

وأشار فرحات إلى أن فرع الجهاز بالمنطقة الشرقية استلم مخصصاته من أدوية مرضى الأورام خلال اليومين الماضيين.

المصدر: جهاز الإمداد الطبي

