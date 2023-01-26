“باشاغا” يفتتح الاجتماع السنوي العادي للجمعية العمومية للجنة البارالمبية الليبية

افتتح رئيس الحكومة الليبية المكلفة، فتحي باشاغا، اليوم الخميس، بديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت، الاجتماع السنوي العادي للجمعية العمومية للجنة البارالمبية الليبية بحضور رئيس وأعضاء اللجنة وممثلين عن جميع المدن الليبية.

وأعرب رئيس الحكومة الليبية المكلفة عن سعادته بعقد هذا الاجتماع في مدينة سرت خصوصا أنه جاء بعد تعذر عقده في السنوات الماضية.

وأشاد باشاغا، بدور اللجنة وعملها طول السنوات الماضية رغم الصعوبات التي واجهتهم بسبب الإهمال وعدم إعطاء هذه الفئة من المجتمع حقوقها.

وأعرب عن فخره الشديد بالأبطال الذين جمعوا الميداليات في جميع المحافل التي مثلوا فيها ليبيا، مؤكداً أن الحكومة الليبية ستدعم و تساند اللجنة البارالمبية لأداء عملها وذلك لمواصلة انجازاتها من خلال الأبطال الليبيين من هذه الفئة المتميزة.

فيما أعرب رئيس اللجنة البارالمبية الليبية، خالد الرقيبي، عن سعادته بعودة اجتماعات الجمعية العمومية للجنة بعد سنوات من تعذر انعقادها.

وتقدم بالشكر الجزيل لرئيس الحكومة لاهتمامه الكبير بفئة ذوي الإعاقة والتي كان آخرها استجابته السريعة لعقد هذا الاجتماع داخل مدينة سرت بعد إهمال كل الجهات الأخرى التي تواصلت معها.

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ومن المقرر أن يناقش الاجتماع أحداث وفعاليات السنة الماضية 2022، ووضع روزنامة الاتحاد والتخطيط للبطولات الدولية والمحلية المقبلة في 2023.