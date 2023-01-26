القطراني يبحث التعاون المشترك مع وفد من مركز السلام للحوار الإنساني

الوطن| رصد

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، علي القطراني، أن الحكومة الليبية انبثقت من حوار ليبي – ليبي، وأعطيت لها الثقة من مجلس النواب الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد، مؤكدًا أنها عكفت علي تنفيذ انتخابات المجالس البلدية، وتأسيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، في أجواء يسودها الأمن والأمان، بفضل القيادة العامة للجيش الليبي والأجهزة الأمنية الأخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع مع وفد مركز السلام للحوار الإنساني، اليوم الخميس بمقر رئاسة مجلس الوزراء ببنغازي، حيث أشاد وزير الإستثمار علي السعيدي بجهود المركز ودوره فى إتجاه التواصل مع كافة الأطراف لتقريب وجهات النظر، لافتًا إلى أن الحكومة الليبية تفتح المجال للحوار مع كل من يساهم في تقديم المساعدة والمشورة لحل الأزمة الراهنة والخروج منها للوصول للمصالحة الوطنية الشاملة .

وأكد مركز السلام للحوار الإنساني على جهود الحكومة الليبية في اعتمادها لغة الحوار للوصول للحلول المرضية التي من شأنها إنهاء الأزمة القائمة ، لافتًا إلى دور المركز في هذا الخصوص يتجه لتحقيق الحل الشامل والنهائي للأزمة الليبية.