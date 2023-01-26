وزير العمل والتأهيل يتعهد بتقديم الدعم لمكاتب العمل للقيام بدورها الخدمي

ناقش وزير العمل والتأهيل عبدالله الشارف أرحومة مع مديري العمل والتأهيل بنغازي والمرج الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل المكاتب وإيجاد آلية لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة لها وتقديم الدعم اللازم بما يمكنها من القيام بدورها الحقيقي على أكمل وجه.

وشدد الشارف خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس على ان دور مكاتب العمل والتأهيل خدمي وليس سياسي جاء ذلك عقب استلام مديري العمل والتأهيل بنغازي والمرج لمخصصات المكاتب المكلفين بها من إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة وذلك لغرض توفير احتياجات المكاتب اللازمة والضرورية.