الحويج لـ”حماية المستهلك”: كثفوا من التفتيش لمنع المخالفات التجارية

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحويج مع رئيس منظمة الرقيب لحماية المستهلك وائل الصغير يوم أمس الأربعاء 25 يناير 2023م بمقر ديوان الوزارة بحضور مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك بالوزارة وأعضاء مجلس إدارة المنظمة، حيث تناول اللقاء سُبل التعاون بين الوزارة ومنظمة الرقيب ووضع برنامج عمل مشترك بين الجانبين مما يسهم في حماية حقوق المستهلك ورفع مستوى جودة الخدمات، كذلك الاستعداد لإحياء فعاليات اليوم العالمي لحماية المستهلك خلال شهر مارس 2023م.

وحتً الحويج على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية والتفتيش المستمر للتأكد من عدم وجود مخالفات تجارية .

وعلى هامش اللقاء تم عرض مشروع تعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومنظمة الرقيب لحماية المستهلك، بحسب بيان الحويج.