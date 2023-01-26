المشري: ضغوط محلية ودولية تُمارس على صالح..‬كلما‭ ‬سرنا‭ ‬خطوة‭ ‬إلى‭ ‬الأمام ‬نرجع‭ ‬خطوتين

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات التي توصلا إليها، وأن نسخة منها لدى الوسطاء الإقليميين.

وتابع‭ ‬المشري في تصريحات إعلامية، أمس الأربعاء، أن‭ ‬‮”‬حديث‭ ‬عقيلة‭ ‬أمام‭ ‬النواب‭ ‬مختلف‭ ‬عما‭ ‬اتفقنا‭ ‬عليه‭ ‬بتأثير‭ ‬رفض‭ ‬بعض‭ ‬الأعضاء‮”‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬تعرض‭ ‬لضغوط‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬القاهرة،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬وراء‭ ‬هذا‭ ‬التراجع‭ ‬أطرافاً‭ ‬محلية‭ ‬وإقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬مارست‭ ‬ضغوطاً‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬عقيلة‭ ‬صالح‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬القاهرة‭.‬

وأضاف “‬كلما‭ ‬سرنا‭ ‬خطوة‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬في‭ ‬مشاوراتنا‭ ‬نرجع‭ ‬خطوتين،‭ ‬والنتائج‭ ‬في‭ ‬المحصلة‭ ‬سالبة،‭ ‬أيدينا‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬ممدودة‭ ‬للحوار،‭ ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يتراجع‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬عن‭ ‬الاتفاق‮”‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬إن‭ ‬مجلس‭ ‬الدولة‭ ‬اقترح‭ ‬إضافة‭ ‬40‭ ‬مقعداً‭ ‬جديداً‭ ‬للبرلمان‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬السابق،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬موقفه‭ ‬بشأن‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬ضرورة‭ ‬استقالة‭ ‬المتقدم‭ ‬لانتخابات‭ ‬الرئيس،‭ ‬وهي‭ ‬مسألة‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬عقيلة‭ ‬صالح‭.‬

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وتابع‭ ‬أن‭ ‬حسم‭ ‬خلاف‭ ‬ترشح‭ ‬مزدوجي‭ ‬الجنسية‭ ‬ليس‭ ‬محل‭ ‬توافق‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والدولة،‭ ‬لكنه‭ ‬اعتبر‭ ‬أن‭ ‬نقاط‭ ‬النزاع‭ ‬ليست‭ ‬بين‭ ‬مجلسي‭ ‬النواب‭ ‬والدولة،‭ ‬بل‭ ‬بين‭ ‬تيارين‭ ‬سياسيين.

وحول‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة،‭ ‬قال‭ ‬المشري‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬توافقاً‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬حول‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬موقتة‭ ‬بحقائب‭ ‬محددة،‭ ‬داعياً‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬الدبيبة‭ ‬قائلاً‭ ‬‮”‬إذا‭ ‬رغب‭ ‬في‭ ‬الحكم‭ ‬فليتقدم‭ ‬مثل‭ ‬المترشحين‭ ‬الآخرين‮”‬‭.‬