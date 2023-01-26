عون “لسبوتنيك”: ليس لدينا فائض كبير من الغاز 

العنوان – طرابلس

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون ليس لدينا فائض كبير من الغاز، ومازالنا نحتاج للغاز لتشغيل العديد من محطات الكهرباء.

وأضاف عون – في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية – أن ليبيا تصدر حوالي 300 مليون قدم مكعبة إلى إيطاليا يوميا.

ولفت وزير النفط إلى أنه تمت دعوة بعض شركات النفط الروسية لعودة العمل في الاستكشاف داخل ليبيا، ويمكن أن تعود تلك الشركات بالفعل للتفاوض مع المؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضح عون أن شركتا “تات نفط” و”غازبروم” الروسيتين حصلتا في السابق على قطع استكشافية في ليبيا، ولكن غادرتا البلاد نتيجة أحداث 2011.

ورجح وزير النفط والغاز إمكانية عودة تلك الشركات للعمل في الاستكشاف والتفاوض مع مؤسسة النفط.

ولفت إلى أنه رغم اكتشافات غازية كبيرة بالإمكان تطويرها، من الممكن أن تكفي فائض الاستهلاك المحلي والباقي يمكن تصديره.