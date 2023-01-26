تأجيل محاكمة “أبو عجيلة” في قضية لوكربي لفبراير المقبل

أجلت المحكمة الاتحادية الأمريكية جلسة محاكمة المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود في قضية لوكربي بعد تأخر أسرته في تكليف محامي للدفاع عنه، وكلف محامية عامة للحضور معه في 8 فبراير المقبل.

وقال ابن شقيق أبوعجيلة، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن المحكمة الاتحادية بواشنطن حددت 8 فبراير المقبل، موعدًا لجلسات المحاكمة بعد أن أُجلت أمس الأربعاء.

وأضاف المريمي، أنهم بصدد توقيع الاتفاق النهائي مع فريق دفاع مختص مكون من 5 محامين بعد الانتهاء من تشكيله، والذي سيمثل أبوعجيلة أمام القضاء الأمريكي في الجلسات المقبلة.

وأشار المريمي، إلى أن حكومة الوحدة، ترفض تسهيل أي إجراءات للعائلة ولم تكلف أي شخص من الخارجية ليسهل إجراءات الحصول على التأشيرة من السفارة الأمريكية.

ولفت إلى أن عائلة “أبوعجيلة” لم تتحصل على التأشيرة حتى اللحظة باستثناء زوجته.

وفي نوفمبر الماضي اختطفت ميليشيا مسلحة تتبع رئيس جهاز دعم الاستقرار، عبد الغني الككلي الشهير بـ”غنيوة” الموالي لحكومة الوحدة، أبو عجيلة مسعود، من منزله في منطقة أبو سليم بالعاصمة طرابلس، قبل نقله إلى قاعدة عسكرية في مصراتة، واحتجزته لمدة أسبوعين ثم قامت بتسليمه إلى السلطات الأمريكية.

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وتتهم الولايات المتحدة أبو عجيلة، بالضلوع في تصنيع القنبلة التي تسببت في تفجير طائرة “بان أميركان 103” عام 1988، بعد 38 دقيقة من إقلاعها في رحلتها من لندن إلى نيويورك، والتي قتل خلالها كل من كانوا على متن الطائرة وعددهم 259 شخصاً بينهم 190 أمريكياً، بالإضافة إلى 11 شخصاً سقط عليهم حطام الطائرة في بلدة لوكربي بإسكتلندا.