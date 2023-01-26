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عرض عسكري للسرية “22 22” التابعة للواء “128” المعزز

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

قامت السرية 22 التابعة للواء 128 المعزز والمكلفة مع غرفة عمليات سرت بعرض عسكري بعد إتمام  برنامج التدريب العسكري الذي يهدف إلى التدرب على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، لتطبيق  المهمات العسكرية وبلوغ أعلى درجات المهارة والاحتراف.

وجاء ذلك استمرار لتنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة حفتر بشأن الرفع من الكفاءة القتالية والجاهزية التامة لجنود القوات المسلحة.

وشمل التدريب العديد من المناورات العسكرية والمشاريع الاستراتجية باستخدام الذخيرة الحية وتدرب على اقتحام المواقع المحصنة داخل خطوط العدو.

الوسوم

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الوطن الليبية

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