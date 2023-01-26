السويحلي: عقيلة يسطو على المال العام بسبب استسلام المشري وصمت الكبير وشكشك

قلل رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق عبد الرحمن السويحلي، من صلاحيات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، زاعماً أنه لا يملك أي صلاحية لإصدار أذونات الاقتراض.

وقال السويحلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” حتى لو افترضنا أساساً أن مجلس النواب هو مجلس مُكتمل الشرعية، وهذا غير موجود؛ فإن رئيسه لا يملك قطعاً صلاحية إصدار أذونات الاقتراض”، على حد تعبيره.

وأضاف السويحلي:” لكن استسلام خالد المشري وصمت الصديق الكبير وخالد شكشك، بالإضافة إلى سيطرة صبيانه على القضاء هو ما يشجع عقيلة على استمرار سطوه على المال العام (70 مليارا حتى الآن) !، على حد زعمه.