شركة الحديد والصلب تعلن تـصدير 10 آلاف طن من الحديد

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب الشّروع في عمليات التصدير للحديد المقولب على الساخن (HBI) بكمية 10 آلاف طن، كاشفة عن أن عـمليات التصدير ستتوالى لتـصل الكمية المُصدَّرَة خلال هذه الفترة إجمالاً لـ 64 ألف طن.

وبحسب مدير عام التسويق “وليد بليبلو”، فقد تم الاتفاق بين إدارة التسويق الخارجي بالشركة وعدد من الشركات الأجنبية، على تصدير 72 ألف طن من حديد التسليح لمختلف دول العالم.

وأوضحت الشركة أنه من المتوقع تصدير أول شحنةٍ من هذا الاتفاق نهاية يناير الجاري، وتبلغُ كمِّيتها 12 ألف طن، على أن تتم عملياتُ تصديرِ باقي الكميّات تباعاً خلال الأسبوع الأول من فبراير القادم.

ولفتت الشركة إلى أن منتجاتها بفضل جودتها وريادتها فضلا عن أسعارها التنافسية قد وصلت إلى 38 دولة لمختلف قارات العالم في الفترة الراهنة، وفق قولها.

المصدر: الشركة الليبية للحديد والصلب

