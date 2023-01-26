نائب رئيس الحكومة المكلفة يشيد بجهود مركز السلام للحوار الإنساني لحل الأزمة الليبية

استقبل نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة، علي القطراني، اليوم الخميس، بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، وفد مركز السلام للحوار الإنساني.

وضم الوفد مدير منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ريمان غرانجان، ومدير برنامج ليبيا، فيلكس توزا، ومستشارة الوساطة والدمج ومندوبة المركز في المنطقة الشرقية بليبيا، نهاد شبارو، والمستشار القانوني بالمركز، محمد جغلالي، المستشار الأول لمركز الحوار الإنساني، أمية الصديق.

وحضر اللقاء وزير الاستثمار بالحكومة الليبية، علي السعيدي، ومستشار مجلس الأمن القومي الليبي، محمد مسعود المصباحي.

وأشاد القطراني، خلال اللقاء بالجهود التي يبذلها المركز في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية في البلاد بهدف الوصول لحل للأزمة الليبية والتي تصب في مصلحة الدولة الليبية.

وأشار إلى أن الحكومة الليبية قد انبثقت من حوار ليبي – ليبي وأعطيت لها الثقة من مجلس النواب الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد.

وأكد أنها عكفت علي تنفيذ انتخابات المجالس البلدية، وقامت بتأسيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في أجواء يسودها الأمن والأمان بفضل القيادة العامة للجيش الليبي والأجهزة الأمنية الأخرى.

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ونوه إلى أن كل تلك الجهود كانت وعود قطعتها الحكومة الليبية على نفسها واليوم أصبحت واقعاً ملموساً.

من جانبه أشاد وزير الاستثمار، على السعيدي، بجهود مركز الحوار الإنساني ودوره في التواصل مع كافة الأطراف لتقريب وجهات النظر.

ولفت إلى أن الحكومة الليبية تفتح المجال للحوار مع كل من يساهم في تقديم المساعدة والمشورة لحل الأزمة الراهنة والخروج منها للوصول للمصالحة الوطنية الشاملة.

من جهته أشاد وفد مركز السلام للحوار الإنساني بجهود الحكومة الليبية في اعتمادها لغة الحوار للوصول للحلول المرضية التي من شأنها إنهاء الأزمة القائمة، لافتاً إلى دور المركز في هذا الخصوص يتجه لتحقيق الحل الشامل والنهائي للأزمة الليبية.

وفي ختام اللقاء أكد الحضور على ضرورة استمرار عقد مثل هذه اللقاءات المثمرة للتعاون في الوصول إلى حلول للأزمة الليبية على أن تكون مرضية للشعب الليبي في تحقيق طموحاته، وأن تحافظ على سيادة الدولة الليبية وأمنها واستقرارها.