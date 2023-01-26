“كأول ميناء ليبي”.. ميناء الحرة بمصراتة يدخل المدونة الدولية للموانئ العالمية

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احتفل ميناء المنطقة الحرة بمصراتة باعتماد الخطة الأمنية، والحصول على بيان الإمتثال للمرفق المينائي، وفقاً لمتطلبات المدونة الدولية ISPS-Code.

وقدّمت الشهادة الصالحة لخمس سنوات، مصلحة الموانئ والنقل البحري، الجهة المخولة من قبل المنظمة البحرية الدولية، إذ تعد هذه الوثيقة من أهم الشهادات التي تعطى للموانئ حول العالم، بعد مراجعة ودراسة التقييم والخطط الأمنية والقيام بالزيارة للميناء، مما يساعد في زيادة التصنيف لميناء المنطقة الحرة بمصراتة عالمياً، واستقطاب خطوط ملاحية جديدة، إضافة لتقليل قيمة التأمين على السفن بإعتبار أن الميناء يمتثل لإشتراطات المدونة الدولية .