مجلس الدولة يعلن فرز الملفات المناطة به بشأن مترشحي المناصب السيادية

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أعلن المجلس الأعلى للدولة، أن لجنة قبول وفرز المترشحين لتولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية أعلنت إنهاء عملية فرز الملفات الخاصة بالمناصب المنوط بها المجلس الأعلى للدولة.

وأوضح المجلس أنه تم فرز الملفات الخاصة بمناصب ديوان المحاسبة، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأكد المجلس نشره قائمة بأسماء المترشحين الذين تنطبق عليهم شروط الترشح، ويطلب منهم تسليم تسجيل مرئي بجودة جيدة يتضمن التعريف الشخصي والسيرة المهنية.

وشدد مجلس الدولة على المترشحين توضيح رؤيتهم في تطوير المؤسسة للمنصب المستهدف وبرنامج عمله، في التسجيل المرئي لمدة (5 إلى 10 ) دقائق، وفي موعد أقصاه نهاية دوام الأحد القادم بتاريخ 29 يناير الجاري.

وذكر المجلس أنه سوف يتم استبعاد أي مترشح لم يقدم التسجيل المطلوب، كما لا يشمل هذا الإعلان من سبق له تقديم تسجيل مرئي للمجلس.