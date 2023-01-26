بلينكن إلى المنطقة… ومساعدته تنتقد قرار وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

أعلنت الخارجية الأميركية الخميس أن الوزير أنتوني بلينكن، سيزور مصر وإسرائيل والضفة الغربية، في الفترة من 29 إلى 31 يناير (كانون الثاني) الحالي، للتشاور مع الشركاء بشأن مجموعة من الأولويات العالمية والإقليمية، بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا، وإيران، والعلاقات الإسرائيلية – الفلسطينية، والحفاظ على حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني… من بين مواضيع أخرى.

وقال بيان الخارجية، إن الوزير سيناقش مع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني «الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات لتهدئة التوترات، من أجل وضع حد لدائرة العنف التي أودت بحياة العديد من الأبرياء. كما سيناقش أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن للحرم الشريف في القدس، بالقول والفعل».

وأوضح بيان الخارجية الأميركية، أن بلينكن سيزور القاهرة، في الفترة من 29 إلى 30 يناير، حيث سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، وكبار المسؤولين المصريين، لدفع الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر وتعزيز السلام والأمن في المنطقة، بما في ذلك من خلال الدعم المشترك للانتخابات في ليبيا والعملية السياسية الجارية في السودان. وبعد ذلك، سيسافر بلينكن إلى القدس ورام الله في الفترة من 30 إلى 31 يناير، حيث سيلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية إيلي كوهين، وغيرهما من كبار القادة «لمناقشة الدعم الأميركي الدائم لأمن إسرائيل، لا سيما ضد التهديدات من إيران».

و«سيناقش أيضا اندماج إسرائيل العميق في المنطقة، والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وأهمية حل الدولتين، ومجموعة من القضايا العالمية والإقليمية الأخرى». كما يلتقي في الضفة الغربية، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، لمناقشة العلاقات الإسرائيلية – الفلسطينية «وأهمية حل الدولتين، والإصلاحات السياسية، وزيادة تعزيز العلاقة الأميركية بالفلسطينيين».

وأوضحت بربارة ليف، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، في إحاطة هاتفية، أن زيارة الوزير بلينكن، «تأتي استكمالا للجولة السابقة التي قام بها مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إلى المنطقة، لمواصلة التنسيق في عدد كبير من القضايا التي تهمنا وحلفاءنا». وقالت ليف إن الوزير بلينكن، «سيعمل على خفض التصعيد الجاري في الضفة الغربية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وحض الطرفين على تجنب التسبب في أضرار للمدنيين».

وتجنبت ليف الحديث عن دوافع العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين، قائلة إن الطرفين يتحدثان عن أسباب أمنية. لكنها اعتبرت إعلان السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، بأنها من القرارات التي لا معنى لها ولا تساهم في خفض التصعيد بين الطرفين، وسيعمل الوزير على مساعدتهما لوقف العنف ومواصلة التنسيق بينهما».