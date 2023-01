وزير المالية يبحث مع الرئيسين الموريتاني والزمبابوي تحقيق الأمن الغذائي والديون المستحقة لليبيا

بحث وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، مع رئيس جمهورية موريتانيا محمد ولد الغزواني، ملف تسوية الديون المستحقة لدولة ليبيا على جمهورية موريتانيا.

جاء ذلك هامش قمة داكار (2) التي انعقدت تحت شعار “الأمن الغذائي في أفريقيا والسيادة الغذائية”، والتي يشارك فيها الوزير بصفته محافظ دولة ليبيا في مجموعة البنك الإفريقي للتنمية.

ووفق وزارة المالية، فقد بحث الوزير أيضا مع الرئيس الموريتاني السُبل الكفيلة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وتحقيق الأمن الغذائي في دول اتحاد المغرب العربي.

من جانب آخر بحث وزير المالية مع رئيس جمهورية زمبابوي “ايميرسون منجاجاوا” موضوع تحقيق الأمن الغذائي في القارة الإفريقية وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين الإفريقيين بحسب ماذكرت وزارة المالية في بيان مقتضب.

