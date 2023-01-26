شاهد | المجلس الاستشاري الليبي يعلن أسماء المرشحين للمناصب السيادية

أعلن مجلس الدولة الاستشاري الليبي، مساء أمس الخميس، الانتهاء من فرز ملفات المترشحين لتولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية المنوط بها المجلس.

ونشر المكتب الإعلامي للمجلس، قوائم بأسماء المرشحين لمناصب رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وطالب المجلس المرشحين بتسليم تسجيل مرئي بجودة جيدة يتضمن التعريف الشخصي والسيرة المهنية، ورؤيتهم في تطوير المؤسسة للمنصب المستهدف وبرنامج عمله، لمدة (5 إلى 10) دقائق، وفي موعد أقصاه الأحد المقبل بمقر ديوان المجلس الأعلى للدولة أو عن طريق البريد الخاص بلجنة قبول وفرز أسماء المرشحين.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن سيقوم باستبعاد أي مرشح لم يقدم التسجيل المطلوب، باستثناء من سبق له تقديم تسجيل مرئي للمجلس.

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