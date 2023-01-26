شاهد| مجلس الدولة يعلن قائمة أسماء المترشحين للمناصب السيادية ممن تنطبق عليهم الشروط

الوطن| رصد

أعلنت لجنة قبول وفرز المترشحين لتولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية في مجلس الدولة، عن إنهاء عملية فرز الملفات الخاصة بالمناصب المنوطة بالمجلس، وهي ديوان المحاسبة، ورئاسة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

المجلس وفي كتاب له رصده موقع الوطن، أعلن عن قائمة أسماء المترشحين الذين تنطبق عليهم شروط الترشح، داعياً إياهم لتسليم تسجيل مرئي يتضمن التعريف الشخصي والسيرة المهنية، ورؤيتهم في تطوير المؤسسة للمنصب المستهدَف وبرنامج عمله، لمقر ديوان المجلس في موعد أقصاه الأحد الموافق للـ29 من يناير الحالي، منوهاً بأنه سيتم استبعاد أي مترشح لم يقدم التسجيل المطلوب.