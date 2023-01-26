محارب لـ« أخبار ليبيا 24» : عندما بدأت عملية الكرامة كان قوامُها فقط 300 جندي – الجزء الثاني

أخبار ليبيا 24 – خـاص

تحدث المُحارب خليفة طاهر، وهو أحد منتسبي الجيش الليبي عن بدايات انتسابه للجيش والمحاربة ضمن صفوفه ضد تنظيم داعش في عام 2014، وكيف استطاعوا رغم قِلة أعدادهم وأسلحتهم وذخائرهم؛ هزيمة التنظيمات الإرهابية في أولى المعارك، وفي الجزء الثاني سنكمل بقية الحكاية..

بعد أن حققنا نجاحًا ساحقًا، وتمكن من فرض سيطرتنا على معسكر راف الله السحاتي، والقضاء على التنظيمات الإرهابية المتطرفة، بدأنا بتبني سياسة العمليات «النوعية» وذلك بسبب قلة إمكاناتنا آنذاك؛ إذ أصبحنا ننفذ في تلك العمليات ومن ثمّ نعود إلى نقطة تمركزنا آلا وهي نقطة تجمّع معسكر الرجمة، ومن بين تلك العمليات النوعية كان هنالك عملية ضد المتطرف «سالم دربي في منطقة كرسة»، وعملية أخرى ضد «الصلابي» في منطقة الليثي بمدينة بنغازي، وفي ذلك الوقت لم نكن نمتلك حتى أجهزة لاسلكي للتنسيق بين بعضنا البعض.

يواصل الحديث .. وبفضل الله وجهود الأبطال الأحرار، استطعنا أن نثبت أنفسنا، ونحرز تقدمًا ملحوظًا في أرض المعركة، وبعد أن تمكنّا فعلاً من بسط سيطرتنا بشكل فعلي على معظم المناطق، وأصبحت خطواتنا واضحة وجليّة وهي التقدم لدحر العدو وطرده من وطننا؛ أصبحت أعداد المحاربين في صفوفنا تزداد يومًا بعد آخر، بسبب تحصلنا على ثقة الأواسط المحلية والدولية.

يواصل.. لقد تكاتفت جهود كل الكتائب سعيًا لتحقيق النصر، وكنا أشبه بقبضة رجل واحد.. وأوجه شكري الخالص للكتيبة 21، وكتيبة سالم عفاريت رحمة الله عليه، بالإضافة إلى الصاعقة.

وبالحديث عن الآساليب القتالية لتنظيم داعش، قال المحارب خليفة طاهر لوكالة أخبار ليبيا 24 : إنّهم لا يجيدون القتال!

وأستطرد قائلاً : إن العناصر الإرهابية لم تكن تستطيع المواجهة والقتال بشرف؛ بل اعتمدت في أسلوبها على التفخيخ والمتفجرات وزراعة الألغام، ولدينا مقاطع لعمليات تفخيخ وتفجير سيارات كانت نفذتها العناصر الإرهابية في مدينة درنة وبنغازي.

ومع توغل الحرب آنذاك واتساع رقعتها، وسقوط عدد كبير من الشهداء في صفوف الجيش الوطني في حربه على التنظيمات الإرهابية، قال المحارب البطل، خليفة : من الطبيعي أن يؤثر في نفوسنا استشهاد رفاقنا، وعلى الرغم من مرارة فقدانهم، إلا أننا شعور الفخر كان يخالج نفوسنا لأننا نعلم أنهم شهداء، وهم عند الله، وهذا مصيرٌ عظيم.. لقد جلبوا الفخر لذويهم ولوطنهم

أما بالحديث عن أهم المواقف التي لن يستطيع خليفة نسيانها قال لوكالتنا : لدي الكثير من المواقف التي لا يمكن محوها من الذاكرة، وكلها مع رفاق فارقوا عالمنا.. وأدعو لهم بالرحمة والمغفرة.

كما أنني لا استطيع نسيان آخر حرب وآخر عملية حربية شاركتُ بها وهي في محور رأس لانوف.

يُكمل.. إن تحرير مدينة درنة لم يستغرق كثيرًا، على الرغم من أن داعش كان يتخذها إمارةً له؛ وذلك لأن جُلّ العناصر والقادة الإرهابيين فروا من مدينة درنة إلى مدينة بنغازي، وهذا ما جعل من عملية تحرير مدينة بنغازي صعبًا ومعقدًا، ولكن بفضل قيادتنا الحكيمة، وجهودنا وعزيمتنا جعلنا الصعب ممكنًا.

وفي ختام قصة المُحارب المغوار خليفة طاهر، وجه المُحارب شكره إلى كل الجنود والقادة العسكريين وحُماة الوطن على كل ما قدموه، معبرًا عن فخره في المشاركة في حربّ الكرامة، ودعا الله أن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى، ويحميّ وطننا من كل مكروه.