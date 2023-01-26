حكماء صبراتة: نستعد لإحياء ذكرى ثورة 17 فبراير المجيدة بالدعوة للسلام

عقد اليوم الخميس 2023/1/26 بقاعة حكماء واعيان صبراتة اجتماع ضم كل من رئيس واعضاء مجلس الحكماء والاعيان ومدير ادارة الشهداء ومدير مديرية الأمن صبراتة وأمر كتيبة صبراتة ورئيس مفوضية المجتمع المدني مكتب صبراتة ومدير اذاعة صبراتة FM ومدير مكتب البريد ومندوب عن الامن الداخلي مكتب صبراتة ومندوب عن المخابرات مكتب صبراتة ومندوب عن الشركة العامة للكهرباء صبراتة، في إطار الاستعدادات التي يبذلها مجلس الحكماء والأعيان صبراتة لإحياء الذكرى الثانية عشر لثورة 17 فبراير.

تم خلال الإجتماع مناقشة الية التجهيز لإحياء الذكرى الثانية عشر للعيد الوطني ( ثورة 17 فبراير المجيدة والمباركة )، وذكر في بيان: “فبراير ثورة التجديد سلام كلُّه قُبلُ كأن صميمها شعلُ،

17 فبراير هي قضية وطن لاغالب ولامغلوب وحب الوطن من الإيمان، سائلين الله ان يعم الامن والاستقرار على بلادنا الحبيبة”.