أبوزريبة يفتتح مقر الإدارة العامة لأمن السواحل بشحات

افتتح وزير الداخلية بالحكومة الليبية المصادق عليها برلمانيا، عصام أبوزريبة، مقر الإدارة العامة لأمن السواحل بالمنطقة الشرقية بمدينة شحات.

وأكد أبوزريبة على ضرورة البدء في عمل الإدارة لمهامها المناطة بها في أقرب وقت، معبرا عن دعمه التام لإنجاز كافة المشاريع التابعة للوزارة وخلق بيئة عمل مناسبة لكافة منتسبي أجهزة الوزارة، حتي يتمكنوا من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما ناقش وزير الداخلية مع مدير الإدارة ومنتسبيها، آلية العمل ومدى استعداد الإدارة للشروع في العمل والتنسيق بين كافة الفروع والجهات لتأمين الساحل الليبي من أي خروقات أمنية قد تحصل.

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