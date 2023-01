بعد أيام من إعلانها منظمة إجرامية.. واشنطن تفرض عقوبات على مجموعة فاغنر

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على عدد من الشركات والكيانات والأفراد متهمين بدعم نشاط شركة “فاغنر” الروسية.

وذكرت الوزارة أن العقوبات شملت شركة طيران “كراتول” ومقرها في الإمارات تستخدمها “فاغنر” لنقل الأفراد والمعدات بين دول إفريقية منها ليبيا.

وأشارت الوزارة إلى أن شركة “كراتول” ساعدت في رعاية وتقديم دعم مالي أو مادي أو لوجستي أو تقني أو سلع أو خدمات لدعم فاغنر، وأنه جرى حظر ممتلكاتها ومصالحها في أمريكا.

وتأتي العقوبات المفروضة بعد أيام من إعلان البيت الأبيض تصنيف مجموعة “فاغنر” الروسية منظمة إجرامية دولية.

واستند البيت الأبيض في قراره على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي “جون كيربي”، إلى ارتكاب الفاغنر فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع.

وأضاف “كيربي” أن الخطوات الأمريكية الإضافية ضد فاغنر من شأنها أن تساعد على وقف تعامل دول أخرى مع هذه المجموعة.

المصدر: وزارة الخزانة الأمريكية

