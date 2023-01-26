مؤسسة النفط الليبية تستعرض مشاريع شركة “مليته” المزمع تنفيذها خلال 2023

عقدت مؤسسة النفط الليبية، اليوم الخميس، في مقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس الاجتماع السنوي لشركة “مليته” للنفط والغاز، استكمالًا لاجتماعاتها السنوية والعمومية مع شركاتها.

وقال المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط إن الاجتماع عقد برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة، وبحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة ورئيس وأعضاء لجنة إدارة الشركة، ورئيس لجنة الملاك بالشركة المديرون العامون ومديري الإدارات والمختصين من المؤسسة والشركة، وأعضاء هيئة المراقبة.

وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط خلال الاجتماع، دعم المؤسسة الدائم واللامحدود لشركة “مليته” لإنجاز مشاريعها التي تعول عليها المؤسسة لزيادة معدلات إنتاج النفط والغاز.

وأثنى فرحات بن قدارة، على جهود إدارة الشركة وكل العاملين بها لتزويد محطات الكهرباء بالغاز، مؤكداً حرص مجلس إدارة المؤسسة على تذليل الصعاب التي تواجهها الشركة.

كما طالب بن قدارة، مسؤولي الشركة بإعطاء أولوية قصوى لتنفيذ أعمال التطوير التي تضمن رفع معدلات إنتاج الغاز، والاهتمام ببرامج البيئة والسلامة المهنية للعاملين وسلامة العمليات، إضافة لبرامج التدريب لرفع من كفاءة العاملين.

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من جانبه قدم رئيس لجنة إدارة شركة “مليته” شكره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة لدعمهم المستمر والمتواصل لإدارة الشركة، مؤكداً سعي العاملين بالشركة للمحافظة على معدلات الإنتاج وزيادته مثنياً على جهودهم المبذولة.

وجرى خلال الاجتماع تقديم عرض فني لأنشطة إدارات الشركة في العام 2022، والمشاريع الاستراتيجية المشتركة المزمع تنفيذها، ومنها مشروع تطوير مجمع مليته، و مشروع تطوير التراكيب البحرية (أـ هـ ) لتعزيز الإنتاج وتعويض الاحتياطي الغازي المستنزف من الحقول الحالية، كما تم مناقشة الأعمال المنجزة للعام 2022 والمشاريع التي تعتزم الشركة القيام بها خلال العام 2023.