السويحلي: مجلس النواب مجلس غير مكتمل الشرعية ولا يملك صلاحية إصدار أذونات الاقتراض

الوطن| رصد

قال عضو مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي، إن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لا يملك صلاحية إصدار أذونات الاقتراض مطلقاً، حتى لو تم افتراض أن مجلس النواب مجلس مُكتمل الشرعية، وهذا غير حقيقي، وفق رأيه.

السويحلي وعبر تغريدة له رصدها موقع الوطن، تابع أن السبب في ذلك الوضع هو ما وصفه باستسلام المشري وصمت الكبير وشكشك، بالإضافة إلى سيطرة من أسماهم “صبيان صالح” على القضاء، ما يشجع المستشار على استمرار سطوه على المال العام، منوهاً بأنه تم صرف 70 ملياراً حتى الآن.