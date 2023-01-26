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عرض عسكري للسرية “22 22” التابعة للواء 128 المعزز

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قامت السرية 22 التابعة للواء 128 المعزز والمكلفة مع غرفة عمليات سرت بعرض عسكري بعد إتمام  برنامج التدريب العسكري الذي يهدف إلى التدرب على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، لتطبيق  المهمات العسكرية وبلوغ أعلى درجات المهارة والاحتراف.

وجاء ذلك استمرار لتنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بشأن الرفع من الكفاءة القتالية والجاهزية التامة لجنود القوات المسلحة.

وشمل التدريب العديد من المناورات العسكرية والمشاريع الاستراتيجية باستخدام الذخيرة الحية وتدرب على اقتحام المواقع المحصنة داخل خطوط العدو.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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