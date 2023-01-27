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عائلة أبوعجلية: حكومة الدبيبة ترفض تسهيل إجراءات حصولنا على التأشيرة الأمريكية

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال ابن شقيق أبوعجيلة المريمي المحتجز في الولايات المتحدة الأمريكية، “عبدالمنعم المريمي”، اليوم الخميس، إن المحكمة الاتحادية بواشنطن حددت 8 فبراير المقبل، موعدًا لجلسات المحاكمة بعد أن أُجلت أمس الأربعاء.

وأوضح المريمي، في تصريحات صحفية، أنهم بصدد توقيع الاتفاق النهائي مع فريق دفاع مختص مكون من 5 محامين بعد الانتهاء من تشكيله، والذي سيمثّل أبوعجيلة أمام القضاء الأمريكي في الجلسات المقبلة.

ولفت المريمي، إلى  أن حكومة عبدالحميد الدبيبة، ترفض تسهيل أي إجراءات للعائلة ولم تُكلف أي شخص من الخارجية ليسهل إجراءات الحصول على التأشيرة من السفارة الأمريكية.

وشدد المريمي، على أن عائلة “أبوعجيلة” لم تتحصل على التأشيرة حتى اللحظة باستثناء زوجته.

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التأشيرة الأمريكية تسهيل إجراءات حكومة الدبيبة رفض عائلة أبوعجلية

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صحيفة الساعة 24

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