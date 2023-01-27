شركة تموين الحقول والموانئ النفطية تعرض ميزانياتها وسبل النهوض بالشركة

الوطن|رصد

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة أن المؤسسة مستمرة في دعم الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية باعتبارها إحدى الشركات الوطنية التي تتبع المؤسسة وتقدم خدمات تموينية للعاملين بمختلف الحقول والموانئ النفطية.

وجاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية للشركة الذي العقد مساء الخميس، برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ورئيس وأعضاء لجنة إدارة الشركة الوطنية للتموين, كما حضر الاجتماع عدد من المدراء العامون ومدراء الإدارات بالمؤسسة والشركة.

وطالب بن قدارة مسؤولي الشركة بضرورة وضع استراتيجية جديدة للشركة تتبناها المؤسسة تعمل من خلالها بنظام شركات القطاع الخاص بهدف المنافسة وتحقيق الأرباح إلى جانب جودة الخدمات، حاثًا الشركة على ضرورة تحسين جودة الخدمات التموينية بالمواقع النفطية، مؤكدًا على ضرورة تحصيل الديون المستحقة من الشركات الأخرى.

وناقش الاجتماع استعراض نشاطات الشركة خلال العام 2022 و الميزانية التشغيلية للعام 2022، بالإضافة للميزانية المقترحة في 2023 والديون المستحقة من شركات القطاع وبعض الجهات السيادية بالدولة.