أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير موقع محطة طبرق الغازية عبدالباسط العوامي، وصول التوربينة الغازية الرابعة إلى ميناء المدينة التجاري والخاصة بمشروع محطة طبرق الغازية.

وأضاف العوامي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن التوربينة الرابعة وصلت بالمولد التابع لها وهي الوحدة الرابعة والأخيرة حيث وصلت قبلها الوحدات الثلاثة .

وأوضح أنه تم تركيب التوربينة الأولى ودخلت الشبكة وتنتج حالياً 130 ميغاوات في أغسطس من العام الماضي وتعمل بوقود الديزل وتستهلك يومياً مليون و 200 ألف لتر مايعادل ثلاثون شاحنة.

وأفاد مدير الموقع أن الإنتاج الحالي للوحدة الأولى يتم تحويله إلى الشبكة لتغذية منطقة الجبل الأخضر .

وأشار إلى أن الوحدة الثانية تم تركيب المولد وننتظر وصول التوربينة التي هي تحت التصنيع ونتوقع وصولها في شهر نوفمبر القادم من عام 2023، مؤكدًا أن الوحدة الأولى والثانية من تصنيع شركة جنرال موتورز الأمريكية .

وذكر العوامي أن الوحدة الثالثة وصلت منذ عدة أشهر وسيتم تركيبها قريبا ونتوقع دخولها إلى العمل خلال شهر يونيو القادم .

ولفت مدير الموقع إلى أن الوحدة الرابعة التي وصلت مساء اليوم سيتم تخزينها لحين الانتهاء من إزالة بعض العوائق من برج كهرباء واحد وسيتم تغيير مكانه.

وبين العوامي أن الوحدة الثالثة والرابعة من تصنيع شركة انسالدو الإيطالية، والمشروع من تنفيذ شركة ميتكا اليونانية وتنتظر إنهاء عدد من المشاكل المالية لدى الدولة الليبية .

وأفاد مدير الموقع أن كل وحدة تنتج 185ميغا وات والمجموع الكلي للمحطة 740 ميغاوات.

وأضاف العوامي أن مدينة طبرق حالياً تتغذى عن طريق الشبكة المصرية (السلوم) وتستهلك مابين 80 إلى 100 ميغاوات يومياً.