ميناء المنطقة الحرة مصراتة يدخل المدونة الدولية للموانئ العالمية

تحصل ميناء المنطقة الحرة بمصراتة، على وثيقة الامتثال للمرفق المينائي “DOC” وفقاً لمتطلبات المدونة الدولية “ISPS-Code” ليكون أول ميناء ليبي يدخل قائمة الموانئ العالمية، وفقا لإعلان الميناء.

وأكدت إدارة الميناء، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الوثيقة تعد من أهم الشهادات التي تعطى للموانئ حول العالم بعد مراجعة ودراسة التقييم والخطط الأمنية والقيام بالزيارة للميناء.

وتساعد هذه الوثيقة في استقطاب خطوط ملاحية جديدة، وتقليل قيمة التأمين على السفن الراسية في الميناء، باعتبار أنه يمتثل لاشتراطات المدونة الدولية.

وينفذ ميناء مصراتة، مشروعات عدة من بينها مركز البيانات ومشروع محطة الحاويات وصيانة صومعة الحبوب ومكتب التفتيش البحري بالمنطقة الحرة.