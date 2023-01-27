الأعلى للدولة يعلن فرز الملفات المناطة به بشأن مترشحي المناصب السيادية

العنوان – طرابلس

أعلنت لجنة قبول وفرز المترشحين لتولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية في المجلس الأعلى للدولة إنهاء عملية فرز الملفات الخاصة بالمناصب المنوط بها المجلس.

وأكد المجلس في بيان له أنه تم فرز الملفات الخاصة بمناصب ديوان المحاسبة، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

ونشر المجلس قوائم بأسماء المترشحين الذين تنطبق عليهم شروط الترشح، مطالبصا إياهم تسليم تسجيل مرئي بجودة جيدة يتضمن التعريف الشخصي والسيرة المهنية، توضيح رؤيتهم في تطوير المؤسسة للمنصب المستهدف وبرنامج عمله، في التسجيل المرئي لمدة (5 إلى 10 ) دقائق.

وشدد مجلس الدولة على المترشحين ضرورة تقديم هذا التسجيل في موعد أقصاه نهاية دوام الأحد القادم بتاريخ 29 يناير الجاري.

وأفاد المجلس أنه سوف يتم استبعاد أي مترشح لم يقدم التسجيل المطلوب، كما لا يشمل هذا الإعلان من سبق له تقديم تسجيل مرئي للمجلس.