مهجرو مرزق: حكومة الدبيبة وأعوانها تكرس للاحتلال وتعمل بأوامره

الوطن|رصد

دان مهجرو أهالي مرزق كتاب اللجنة الاجتماعية الصادرة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المنتهية الولاية رمضان أبو جناح.

وبحسب لجنة الاهالي فإن الكتاب جاء تكريسًا للمخرجات المشبوهة التي تمت خارج ليبيا والتي انبثق عنها المجلس التسييري لبلدية مرزق.

وأوضح الأهالي بأن اللجنة جاءت لتجذر الاحتلال من جديد وتكرسه وتعتبر تدخلًا سافًرا بالشأن الداخلي الليبي موضحين انها تستهدف أهالي مدينة مرزق ويمثل اعتداء على إرادة أهله.ا

وكشف الأهالي دور الحكومة منتهية الولاية في مساعدة ومساندة المنظمات الأجنبية المشبوهة على حد قولهم يعد خرقا صارخا للسيادة الليبية وتفريطا في تراب الوطن

وفي نهاية البيان ناشد أهالي مرزق الدولة ومؤسساتها كافة والقبائل والقوة السياسية بضرورة التدخل لمنع ما وصفوه بالكارثة التي تهدد ليبيا وأمنها الوطني والتي تكرس الاحتلال وتقتطع جزءا من أرضه مؤكدين أنهم ضاقوا ذرعا بما تمارسه الحكومة منتهية الولاية وأذرعها ضدهم والتي تعمل بأوامر أجنبية تضر بمصلحة ليبا