الهلال الأحمر ينتشل 8 جثث وينقذ 92 آخرين لمهاجرين قبالة سواحل القره بولي

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انتشلت فرق تابعة للهلال الأحمر، 8 جثث لمهاجرين أفارقة كانوا على متن قارب يحمل العشرات منهم قبالة سواحل القره بوللي.

وأوضح الهلال الأحمر، أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ أكثر من 92 مهاجرًا آخرين كانوا على متن القارب من شواطئ القره بوللي.

وذكرت مصادر مطلعة، أنه أثناء قيام زورق تابع لنقطة أمن السواحل القره بوللى بجولة روتينية فى عرض البحر تم العثور على قارب هجرة عير شرعيه غارق فى وسط الأمواج.

وأضاف الهلال الأحمر أنه تم تسليم الأحياء إلى الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وقام فريق الهلال الأحمر باستلام الجثامين.