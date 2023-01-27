لجنة الإعمار والاستقرار تجري زيارة ميدانية لمشروع القناة المائية الواصلة بين البحيرات السبعة والبحر

أجرت لجنة الإعمار والاستقرار، صباح اليوم الخميس؛ زيارة ميدانية لمشروع القناة المائية الواصلة بين البحيرات السبعة والبحر، وذلك للوقوف بشكل مباشر على المواقع التي يتعذر من خلالها جريان المياه بشكل طبيعي، مما تسبب بتغيير في الخواص الطبيعية لمياه البحيرات لعدم تجددها.
رئيس اللجنة حاتم العريبي، رفقة الأعضاء فرج اقعيم، وعبد الرحمن زيد، كلفوا خلال الزيارة؛ شركة متخصصة لإجراء التوسعة المناسبة وإزالة المخلفات الصناعية والنباتات التي تسهم في إحداث المختنق في القناة المائية، بغية المحافظة على النظافة البيئية وتجديد مياه البحيرات، قبل استكمال أعمال التطوير التي ستتوجه اللجنة بإنجازها في المنطقة وفق رؤيتها التنموية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك