لجنة الإعمار والاستقرار تجري زيارة ميدانية لمشروع القناة المائية الواصلة بين البحيرات السبعة والبحر

أجرت لجنة الإعمار والاستقرار، صباح اليوم الخميس؛ زيارة ميدانية لمشروع القناة المائية الواصلة بين البحيرات السبعة والبحر، وذلك للوقوف بشكل مباشر على المواقع التي يتعذر من خلالها جريان المياه بشكل طبيعي، مما تسبب بتغيير في الخواص الطبيعية لمياه البحيرات لعدم تجددها.