جماهير أهلي طرابلس: سنسقط الدبيبة لأنه منح النادي الغريم 10 ملايين دينار

هدد جماهير أهلي طرابلس، بإسقاط حكومة عبدالحميد الدبيبة حال عدم حصول ناديهم على دعم مماثل لما حصل عليه نادي الاتحاد.

وقالت الجماهير، في بيانهم، إن النادي الأهلي يتعرض لتهميش من قبل حكومة الدبيبة ووزارة الرياضة المتمثلة في وزيرها المدعو عبدالشفيع الجويفي فيما يتعلق بالدعم المادي.

وأضافت الجماهير، إن الدبيبة منح النادي الغريم 10 ملايين دينار ليبي في حين أن نادي الأهلي لم يتلق أي دعم مادي بأي مبلغ من هذه الحكومة.

وتابعت:” هذا المشهد متكرر ومستفذ وكأن أموال الشعب الليبي ملك لرئيس الحكومة والذي يعتبر رئيس سابق للنادي الغريم وأحد أكبر داعميه”.

ولفتت إلى أن الدبيبة سبق ودفع تكاليف تعاقدات لاعبي فريقهم الأول أو تسديد الديون المستحقة عليهم.

وتابع البيان:” نرفض ونستنكر ما يقوم به الدبيبة ووزير رياضته المدعو عبدالشفيع الجويفي من استغلال نفوذهم لصالح النادي الغريم وتهميش النادي الأهلي”.

وطالبت الجماهير، بمعاملة النادي الأهلي وكل الأندية الليبية على قدر المساواة وإعطاء النادي الأهلي حقه من الدعم أسوة بالنادي الغريم.

وأكد البيان أن جماهير النادي لن تقف مكتوفة الأيدي وستخرج في مظاهرات عارمة تغلق فيها كل شوارع طرابلس حتى إسقاط هذه الحكومة.