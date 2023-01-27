القطراني: الحكومة انبثقت من حوار (ليبي – ليبي) ومنحت الثقة من الجهة التشريعية الوحيدة

العنوان – بنغازي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني أن الحكومة الليبية انبثقت من حوار ( ليبي – ليبي ) وأعطيت لها الثقة من مجلس النواب الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد.

وأضاف القطراني خلال لقائه وفد مركز السلام للحوار الإنساني ، الذي ضم مدير منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط، أن الحكومة عكفت على تنفيذ انتخابات المجالس البلدية.

ولفت نائب رئيس الحكومة إلى أن لحكومة قامت كذلك بتأسيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في أجواء يسودها الأمن والأمان بفضل القيادة العامة للجيش الليبي والأجهزة الأمنية الأخرى.

ونوه القطراني أن كل تلك الجهود كانت وعود قطعتها الحكومة الليبية على نفسها واليوم أصبحت واقعاً ملموساً .