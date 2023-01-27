بعيو: البعثة الأممية جيش من المحتلين الذين يعملون كعملاء لمخابرات غربية

الوطن| رصد

قال الكاتب والصحفي “محمد بعيو” إن الليبيين لا يعولون على تصريحات رئيس مجلس الدولة خالد المشري بإجراء الانتخابات، لأن موقفه الحقيقي مرهون بما وصفه بالمستعمر التركي، مضيفاً أن المبعوث الأممي عبد الله باثيلي لن يكون أكثر حضوراً من غسان سلامة وستيفاني وليامز المبعوثين السابقين إلى ليبيا، واصفاً ذهابه إلى الجزائر بالمغالطة لأنها لا تريد حل الأزمة الليبية حقاً.

بعيو وفي لقاء تلفزيوني رصده موقع الوطن، وصف بعض موظفي البعثة الأممية بجيش من المحتلين الذين يعملون كعملاء لمخابرات غربية، مضيفاً أن آلاف الموظفين الدوليين يعتاشون على الأزمة الليبية.

وحول إجراءات حكومة الدبيبة المنتهية لدى إغلاقها الطرقات لاستضافتها الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، قال بعيو إن حكومة الدبيبة مستعدة لإغلاق طرابلس وإذلال الناس خدمة لمصالحها، وإن كل من يتسلم منصباً في طرابلس يفرض سطوته على سكانها، مضيفاً أن الليبيين لم يختاروا يوماً من يمثلهم في أي اجتماع بدءاً من الصخيرات ووصولاً إلى جنيف..

وتابع بعيو بأن الحديث الأمريكي عن برنامج مستفيد مضى عليه زمن دون تنفيذ، والأموال ما تزال تذهب إلى محافظ البنك المركزي الصديق الكبير، بينما تحدث عن زيارة بيرنز بأنها لا تعطي شرعية لأحد لأن المخابرات الأمريكية مستعدة للتعامل حتى مع المليشيات لتمرير مصالحها.