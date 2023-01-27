الإمداد الطبي: توزيع أدوية علاج مرضى الأورام غير المبردة على مراكز علاج الأورام 

أخبارليبيا24

أعلن جهاز الإمداد الطبي أن مخازنه شرعت في توزيع أدوية علاج مرضى الأورام غير المبردة على مراكز علاج الأورام كل مناطق ليبيا.

وأوضح جهاز الإمداد الطبي، أن عملية التوزيع بعد استكمال إجراءات المعايرة من قبل الجهات ذات العلاقة.

وأكد أمين مخزن الأدوية التخصصية سالم فرحات استلام الفروع والمراكز المختصة بعلاج مرضى الأورام مخصصاتها لسد العجز الذي عانت منه خلال الأشهر الماضية.

وأفاد الجهاز أن المراكز التي استلمت مخصصاتها من علاج مرضى الأورام، هي المستشفى الجامعي طرابلس، المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة، ومركز علام أورام مصراتة، ومستشفى طرابلس المركزي ” شارع الزاوية”، ومركز علاج أورام سبها، ومركز علاج الأورام طرابلس.

وذكر الجهاز، أن فرع المنطقة الشرقية قد استلم مخصصاته من أدوية علاج الأورام خلال اليومين الماضيين.

وأفاد الجهاز أن أصناف الأدوية كالتالي:

-Sunitinib 50mg caps.

– Sunitinib 12.5mg caps.

-Imatinib 100mg caps.

– Imatinib 400mg caps.

-Irinotecan Hcl sol 40mg vial.

-Irinotecan Hcl sol 100mg vial.

-Paclitaxel 30mg vial.

– Paclitaxel 100mg vial.