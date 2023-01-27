وَزير الداخلية يفتتح مقر الإدارة العَامة لأمن السواحل بِالمنطقة الشرقية

اِفتتحَ وَزير الداخلية عصام أبو زريبة، مقر الإدارة العَامة لأمن السواحل بِالمنطقة الشرقية بِمدينة شحات، بِحضُور عددً مِن الضُباط وَمُدراء الأمن وَالإدارات وَالأجهزة الأمنية بِالمنطقة، وَأعضاء البلديّة وَالحُكماء وَالأعيان.

وَقامَ الوزير رفقة الحضُور بِجولة تفقُّديَّة داخل المبني شَملت المكاتب وَالإدارات وَالأقسام؛ للاِطلاع على مدى تجهيزات المبني للشروع فِي العمل.

هذا و تقدَّم الوَزير بِالشكر الجزيل على الجهُود المبذُولة مِن أجل اِستكمال المبني فِي الوقت المُناسب، مُؤكداً على ضرورة البدء فِي عمل الإدارة لِمهامها المُناطة بِها، وعلى اهتمامه وَدعمه التَّام لإنجاز كافة المشاريع التَابعة للوَزارة، وَخلق بيئة عمل مُناسبة لِكافة مُنتسبي أجهزة الوَزارة؛ حتي يتمكنُوا مِن تقدِّيم أفضل الخدمات للمُواطنين.

وَعُقب الاِفتتاح عقدَ الوَزير اِجتماعا بِالمقر معَ مُدير الإدارة وَمُنتسبيها ؛ لِمُناقشة آلية العمل وَمدى اِستعداد الإدارة للشروع فِي العمل وَالتنسيق بيّن كافة الفروع وَالجهات لتأمين الساحل الليبي مِن أي خروقات أمنية قدّ تحصل.