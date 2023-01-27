الصغير: المنقوش تدير الخارجية بثقافة “الكنة والسلفة”

استنكر وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير تصرفات وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش.

وكشف الصغير في تدوينة عبر “فيسبوك” عن استدعاء المنقوش سفراء ليبيا في الدول العربية وبعثة ليبيا لدى جنيف ولدى نيويورك، وبعد ذلك رفضت مقابلتهم وطلبت من الناشطة ومستشارتها سالمين الجوهري مقابلتهم.

وعبر الصغير عن أسفه لهذا الموقف قائلا: “سفراء ودبلوماسيون وقامات محترمة فيهم ينتظرون، ووسطاء لإقناع نجلاء لمقابلتهم وهي لا زالت ترفض، بل على العكس أعطت تعليمات لسالمين الجوهري بإهانتهم وتحميلهم مسؤولية فشل اجتماعاتها في طرابلس (في ‘شارة إلى فشل اجتماع المنقوش بوزراء الخارجية العرب يوم الأحد الماضي)”.

وأعرب الصغير عن أمنياته في أن يوثر منشوره في رفع الحرج عن “قامات حاليا تهان من نجلاء المنقوش وكل ذنبهم أن الخارجية تقاد بثقافة الكنة والسلفة” على حد وصفه.