أمن شحات: شرطة قرنادة تضبط سائق حاول الفرار من دورية برفقة مهاجرين غير شرعيين

العنوان – شحات

كشفت مديرية أمن شحات، أن وحدة التحري والقبض بمركز شرطة قرنادة تمكنت من القبض على سائق سيارة يقل عمالة وافدة – هجرة غير شرعية – محاولًا تهريبهم.

وأوضحت المديرية أنه بعد إعداد دوريات بصورة مستمرة لمداخل المدينة تنفيذاً للخطة الأمنية المعتمدة من قبل مدير أمن شحات حاول سائق السيارة الهرب من الدورية.

وذكرت مديرية أمن شحات أن شخصًا يقود سيارة نوع سامسونج قام بمخالفة الدورية والعبور بسرعة ولاذ بالفرار .

وأكدت المديرية أن الدورية قامت على الفور بملاحقة السيارة بعد أن تم دخولها لإحدى المزارع القريبة وتمكنوا من إلقاء القبض على السائق «ج.ع» وبداخلها عمالة وافدة.

وأشارت إلى أنه بعد التحقيقات تم الاعتراف من قبل سائق السيارة بنقل العمالة مقابل مبلغ مالي وبالتحقيق معهم تبين دخولهم للبلاد دون أوراق رسمية “هجرة غير شرعية”.

وأفادت أنه بناءً على تعلميات رئيس النيابة العامة شحات بإحالة المحضر لجهاز الهجرة غير الشرعية فرع شحات للاختصاص واتخاذ مايلزم من إجراءات حيال ذلك .