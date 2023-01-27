شاهد |الداخلية : القبض على مجموعة من الأشخاص يقومون بممارسة أفعال منافية للقانون

تمكن أعضاء التحري والقبض بالادارة العامة لمكافحة الانشطة المضادة والافعال الاجرامية تلقي القبض على مجموعة من الأشخاص يقومون بممارسة أفعال منافية للقانون وتعاليم ديننا الإسلامي التي تحرم ارتكاب مثل هذه الفواحش وهم..

المدعو (ح . ح . م) ليبي الجنسية مواليد 1993 .

المدعو (ح . ج . ع) ليبي الجنسية مواليد 1993 .

المدعو (أ . م . م) ليبي الجنسية مواليد 1984 .

المدعو (ط . م . ش) ليبي الجنسية مواليد 1978 .

المدعو (م . ف . م) مغربي الجنسية مواليد 1987 .

المدعو (ع . ع . أ) تونسي الجنسية مواليد 1986 .

المدعو (ر . ي . ع) ليبي الجنسية مواليد 1986 .

المدعو (ع . و . إ) ليبي الجنسية مواليد 1977 .

واتخذت إجراءات الاستدلال مع المقبوض عليهم ، وأقروا بما نسب إليهم ، وأحيلوا جميعهم للنيابة العامة المختصة التي قررت حبسهم احتياطيا ، ولازال البحث مستمرا لضبط باقي أفراد هذه الشبكة الإجرامية.