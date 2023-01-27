رئيس الكونغو: بصدد التحضير لمؤتمر مصالحة وطنية شاملة في ليبيا قبل الصيف

الوطن| رصد

قال رئيس الكونغو برازافيل، رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيـا “دونيس ساسو نغيسو”، إن جميع الأطراف لهم مصلحة في إيجاد مخرج للأزمة الليبيـة.

نغيسو وخلال مقابلة له الخميس مع جريدة “أوبينيون إنترناشيونال الفرنسية” رصدها موقع الوطن، أشار إلى فرص الخروج مما وصفه بالمستنقع الليبي، مضيفا أنه أوفد وزير خارجيته إلى طرابلس للتحضير لعقد مؤتمر مصالحة وطنية شاملة في ليبيا، من المرتقب أن يعقد قبل الصيف إذا سارت الأمور على ما يرام، وفق تعبيره.

وربط نغيسو بين وقف تهديدات المتطرفين في دول أفريقية، مثل الكونغو الديمقراطية وأوغندا وموزمبيق، وبين تحقيق الاستقرار في ليبيا؛ الذي اعتبره استقراراً لكل القارة.