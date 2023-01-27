الكهرباء: وصول التوربينة الرابعة لمشروع محطة طبرق 

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العامة أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن الباخرة باسيفيكا وصلت إلى ميناء طبرق البحري وعلى متنها التوربينة الرابعة مع المولد الخاص بها.

وأكدت الشركة أنه وصلت كذلك معدات تشغيلية لمشروع محطة طبرق الاستعجالي وجاري العمل لنقلها إلى موقع المشروع.

وأوضحت الشركة ان وصول هذه المعدات تأتي في إطار حرص مجلس إدارة الشركة على استكمال المشروع لزيادة القدرات الإنتاجية من أجل دعم الشبكة الكهربائية والرفع من كفاءتها .

يشار إلى أن ليبيا كانت تعاني منذ سنوات طويلة من أزمة انقطاع الكهرباء لفترات طويلة تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 12 ساعة، مادفع الليبيين بالبحث عن طرق بديلة لتوفير الكهرباء.