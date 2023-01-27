رئيس الحكومة يناقش مع وزير العدل سير عمل الوزارة وأبرز الصعوبات التي تواجهها

ناقش رئيس الحكومة فتحي باشاغا، اليوم الخميس، مع وزير العدل بالحكومة مسعود المدير، سير عمل الوزارة وسعيها لتطبيق القانون وتنفيذه وفق اللوائح المتبعة، كما تم خلال اللقاء الاطلاع على المشاكل التي تواجه قطاع العدل في ليبيا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت؛ فيما أبدى رئيس الوزراء اهتماماً كبيراً بقطاع العدل، واضعاً بعض التوصيات، وواعدًا بتسهيل وحلحلة أغلب العوائق.

وأكد باشاغا على الدعم الكامل الذي تقدمه الحكومة لوزارة العدل لما تشكله من أهمية بالغة وللمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها.