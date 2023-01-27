القيادة العامة تنجح في الإفراج عن الصيادين المحتجزين لدى مصر

نجحت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية، في الإفراج عن الصيادين المحتجزين في مصر منذ عشر سنوات إلى أرض الوطن.

جاء ذلك بتدخل مباشر من القائد العام للقوات المسلحة المُشير خليفة حفتر والتنسيق مع السلطات المصرية.

ووصل الصيادين المحتجزين إلى بنغازي، وكان في استقبالهم العميد “صدام حفتر” آمر لواء طارق بن زياد، والشيخ “عبدالرحمن هاشم” آمر كتيبة سُبل السلام.

وبخصوص توجهم إلى مدينة الكُفـرة، سيكون بعد يومين بعد صرف مبالغ مالية لهم من القيادة العامة، وتوفير مكان إقامة في بنغازي للراحة لمدة يومين نتيجة تعب السفر، ومن بعدها سيتم تحديد موعد وصولهم إلى مدينة الكُفـــرة.

وبحسب مصادر، فإن المفرج عنهم هـم، فايز خير الله معيوف، ومنصور خليل محمد، وحمد محمد الرباع، ومحمود بلقاسم بوخريم، ورمزي فرج بوركلة.